Представлена новая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm сегодня представила не только флагманскую SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, но и решение для среднего сегмента. Новая мобиьная платформа называется Snapdragon 7 Gen 1. Новая платформа призвана заменить популярный Snapdragon 778G. В конфигурацию новинки входит одно ядро ​​Cortex-A710 с частотой 2,4 ГГц, три ядра с частотой 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц и графический процессор Adreno 662.

По словам производителя, GPU должен быть на 20% быстрее, чем ядро ​​в Snapdragon 778G, в целом новая платформа будет уже на 30% быстрее. Отдельно стоит отметить поддержку технологии Adreno Frame Motion Engine. Qualcomm говорит, что с ее помощью производительность в играх удвоится при отсутствии увеличения энергопотребления.

Новая платформа также включает модем Snapdragon X62 5G, способный передавать данные со скоростью до 4,4 Гбит/с. Платформа поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также есть поддержка Snapdragon Sound и aptX. Snapdragon 7 Gen 1 также поддерживает память LPDDR5 до 16 ГБ, экраны Full HD с частотой до 144 Гц и QHD с частотой 60 Гц, а процессор изображений Spectra поддерживает камеры с разрешением до 200 МП и запись видео 4K с поддержкой HDR. Первые смартфоны на Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 должны выйти через несколько недель.