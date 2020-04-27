Представлена розовая 3D-карта GALAX GeForce RTX 2070 Super EX

Компания GALAX представила видеокарту GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) PINK Edition, которая отличается розовой расцветкой. Новинка характеризуется процессором NVIDIA поколения Turing, 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, частотой 1815 МГц (1770 МГц у референсной модели), 1830 МГц в режиме 1-Click OC, частотой памяти 14 ГГц, системой охлаждения с двумя 100-мм вентиляторами, который способны полностью останавливаться при низкой нагрузке и не производить тем самым никакого шума, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0b и металлической пластиной в тыльной части. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не сообщаются.