Представлена серия смартфонов Motorola Edge 20

Серия Motorola Edge теперь является линейкой премиум-класса от компании, принадлежащей Lenovo. Новые смартфоны будут представлены в разных ценовых сегментах.

Motorola Edge 20 Lite оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD+, 8 ГБ ОЗУ, чипсетом MediaTek Dimensity 5G и аккумулятором на 5000 мАч. Ориентировочная стоимость модели составляет около 489 долларов.

Motorola Edge 20 получил чипсет Snapdragon 778 5G, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей такого же размера, что и в модели Edge 20 Lite, но с частотой 144 Гц. Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower 30. С коробки смартфон работает на Android 11. Цена устройства около 595 долларов.

Версия Edge 20 Pro оснащается чипсетом Snapdragon 870 5G и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Устройство имеет 6,7-дюймовым дисплей «Max Vision» с разрешением FHD + 144 Гц. Что касается камеры, смартфон получил сенсор на 108 МП + телеобъектив на 8 МП с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратный «супер-зум». Стоимость гаджета составляет около 800 долларов..
Комментарии и отзывы Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro
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