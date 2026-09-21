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Представлена серия смартфонов Vivo X500

Новая флагманская серия смартфонов Vivo X500 представлена в Китае, и, как обычно, основной акцент компания сделала на камерах. Старшая модель X500 Pro Max стала новым уровнем в линейке и первым смартфоном с новыми сенсорами и процессорами Sony и MediaTek. Например, Vivo X500 Pro Max получил новый сенсор Sony Lytia L910 — первый датчик компании с технологией LOFIC, которая позволяет увеличить динамический диапазон. Сенсор разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1,28 дюйма обеспечивает, по заявлению Vivo, «настоящий сверхширокий динамический диапазон 17 EV». Это больше заявленных 16,5 ступеней у Xiaomi 17 Ultra, например. Также в смартфоне сохранился отличный 200-мегапиксельный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим увеличением от X300 Ultra.

Vivo X500 Pro и X500 Pro Max также стали первыми смартфонами на новом процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro, тогда как базовый X500 оснащается Dimensity 9600M. Новый 2-нм процессор получил традиционный прирост производительности, но его возможности этим не ограничиваются. В частности, он позволяет записывать замедленное видео в 4K при 240 кадрах в секунду, также смартфоны поддерживают 10-битную запись в формате Log и новые кинематографические стили видео. Диагональ экранов варьируется от компактных 6,36 дюйма у X500 Pro до 6,85 дюйма у X500 Pro Max, а базовая модель X500 занимает промежуточное положение. Все смартфоны оснащены OLED-дисплеями, кремний-углеродными аккумуляторами ёмкостью от 6510 до 8000 мАч и работают под управлением OriginOS 7.
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