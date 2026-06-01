Представлена серия видеокарт AORUS GeForce RTX 50 INFINITY на COMPUTEX 2026

GIGABYTE с гордостью представила серию видеокарт AORUS GeForce RTX 50 INFINITY на выставке COMPUTEX 2026, расширяя свою линейку после недавнего анонса AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY на CES. К флагманской модели теперь присоединились RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, каждая из которых отличается выдающейся мощностью и единообразным стилем оформления, подчеркивая преемственность дизайна всей серии. Одной из ключевых особенностей новинок стала инновационная система скрытой прокладки кабелей, призванная создать безупречно аккуратный и эстетически привлекательный интерьер сборки. Сердцем серии INFINITY является усовершенствованная система охлаждения WINDFORCE HYPERBURST, оснащенная конструкцией Double Flow Through. Это решение гарантирует максимально эффективное рассеивание тепла, обеспечивая сквозной поток воздуха через всю заднюю панель видеокарты. Такая организация воздушных потоков способствует беспрепятственной циркуляции и поддержанию оптимальной температуры, что критически важно для сохранения максимальной производительности. Запатентованные вентиляторы Hawk демонстрируют впечатляющие результаты: их усовершенствованная аэродинамика увеличивает статическое давление на 53,6% и объем прокачиваемого воздуха на 12,5%. Дополнительное охлаждение в пиковые моменты обеспечивает центральный вентилятор Overdrive, работающий по независимой кривой оборотов и включающийся при повышенных нагрузках для подачи направленного потока воздуха.

GIGABYTE также позаботилась об удобстве сборщиков, переместив разъем питания на заднюю сторону видеокарт. Это нововведение открывает возможности для элегантного кабель-менеджмента за материнской платой, значительно упрощая прокладку, установку и обслуживание системы, и в конечном итоге приводя к созданию более чистого и организованного внутреннего убранства корпуса без компромиссов в плане функциональности.
NVIDIA отказалась от Control Panel для Windows…
Компания NVIDIA официально объявила о завершении поддержки классического приложения Control Panel для Win…
AMD обновила драйвера HDMI 2.1 для Linux…
Компания AMD уже давно пыталась добиться от HDMI Forum, который отвечает за развитие стандарта HDMI, одоб…
NVIDIA выпустила технологию DLSS 4.5…
Компания NVIDIA сегодня выпустила крупное обновление своей технологии DLSS, добавив новые режимы генераци…
AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая…
Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначаль…
Появились первые тесты видеокарты Intel Arc Pro B70…
Флагманские профессиональные видеокарты Intel на архитектуре Big Battlemage вышли около двух недель назад…
В видеокартах NVIDIA обнаружили серьёзную уязвимость…
Сегодня появилась информация о том, что две независимые исследовательские группы — GDDRHammer и GeForge —…
Tecno с Tonino Lamborghini представила геймерский ПК …
Сегодня китайский технологический бренд Tecno объявил о сотрудничестве с итальянским брендом Tonino Lambo…
AMD расширила технологию FSR 4.1 на старые видеокарты…
Компания AMD существенно расширяет поддержку своей технологии масштабирования изображения FSR 4.1 на боле…
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor