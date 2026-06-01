Представлена серия видеокарт AORUS GeForce RTX 50 INFINITY на COMPUTEX 2026

GIGABYTE с гордостью представила серию видеокарт AORUS GeForce RTX 50 INFINITY на выставке COMPUTEX 2026, расширяя свою линейку после недавнего анонса AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY на CES. К флагманской модели теперь присоединились RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, каждая из которых отличается выдающейся мощностью и единообразным стилем оформления, подчеркивая преемственность дизайна всей серии. Одной из ключевых особенностей новинок стала инновационная система скрытой прокладки кабелей, призванная создать безупречно аккуратный и эстетически привлекательный интерьер сборки. Сердцем серии INFINITY является усовершенствованная система охлаждения WINDFORCE HYPERBURST, оснащенная конструкцией Double Flow Through. Это решение гарантирует максимально эффективное рассеивание тепла, обеспечивая сквозной поток воздуха через всю заднюю панель видеокарты. Такая организация воздушных потоков способствует беспрепятственной циркуляции и поддержанию оптимальной температуры, что критически важно для сохранения максимальной производительности. Запатентованные вентиляторы Hawk демонстрируют впечатляющие результаты: их усовершенствованная аэродинамика увеличивает статическое давление на 53,6% и объем прокачиваемого воздуха на 12,5%. Дополнительное охлаждение в пиковые моменты обеспечивает центральный вентилятор Overdrive, работающий по независимой кривой оборотов и включающийся при повышенных нагрузках для подачи направленного потока воздуха.

GIGABYTE также позаботилась об удобстве сборщиков, переместив разъем питания на заднюю сторону видеокарт. Это нововведение открывает возможности для элегантного кабель-менеджмента за материнской платой, значительно упрощая прокладку, установку и обслуживание системы, и в конечном итоге приводя к созданию более чистого и организованного внутреннего убранства корпуса без компромиссов в плане функциональности.