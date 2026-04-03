Представлена специальная версия Redmi Note 15

После серии тизеров компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 15 в версии Special Edition. По сути, это та же версия Redmi Note 15 5G, которая ранее продавалась в Китае, но с некоторыми отличиями, включая основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5800 мАч. Новинка доступна в трёх цветах, среди которых выделяется версия Crimson Reserve с задней панелью под кожу. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 с графикой Adreno 710. Конфигурация включает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, при этом есть возможность расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD. Главное отличие от глобальной версии — камера. Здесь используется основной сенсор на 50 Мп вместо 108 Мп. Дополнительно установлен датчик глубины на 2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 20 Мп.

Экран — AMOLED диагональю 6,77 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а частота опроса сенсора — 240 Гц. Аккумулятор на 5800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2. Также смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев под экраном, защитой по стандартам IP55 и IP66, сертификацией MIL-STD-810H, инфракрасным портом и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Достаточно неплохой набор для смартфона, который продаётся примерно за 200 долларов — в этой ценовой категории у него практически нет конкурентов.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor