Представлена стильная внешняя 3D-карта Ayaneo AG01 Starship

Компания Ayaneo пополнила ассортимент внешних графических адаптеров моделью AG01 Starship, дизайн которой напоминает модель космического корабля из научно-фантастических ретро-фильмов. Основной новинки стала видеокарта AMD Radeon RX 7600M XT со стандартным лимитом мощности в 120 Вт. Отметим наличие слота для твердотельного накопителя (устанавливается без инструментов), двумя интерфейсами DisplayPort 2.0 и двумя HDMI 2.1, портом Oculink, разъемом USB4 с поддержкой Thunderbolt 3/4, интерфейсом USB 3.2 Gen 2 и портом RJ45. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не раскрываются, но за похожие устройства на базе Radeon RX 7600M XT просят примерно 500 долларов.

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