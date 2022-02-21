Представлена тонкая механическая клавиатура Mechaclix MX10 с RGB-подсветкой

Инженеры MechaClix из Бельгии создали новую тонкую механическую клавиатуру MX10 с RGB-подсветкой в ​​алюминиевом корпусе. Клавиатура оснащена низкопрофильными переключателями Kaihl и поддерживает как Bluetooth, так и проводное подключение, а также поддерживает операционные системы Windows, Mac OS, iOS и Android. Компактная клавиатура с 84 клавишами имеет 360-градусную RGB-подсветку и перезаряжаемый аккумулятор с зарядным кабелем USB-C, который при желании также можно подключить напрямую к компьютеру с помощью проводного соединения.

Механическая клавиатура, доступная в черном и белом цветах, имеет прекрасно обработанный алюминиевый корпус и оснащен чувствительными клавишами, подходящими как для профессионалов, так и для геймеров.