Представлена тонкая механическая клавиатура Mechaclix MX10 с RGB-подсветкой

Инженеры MechaClix из Бельгии создали новую тонкую механическую клавиатуру MX10 с RGB-подсветкой в ​​алюминиевом корпусе. Клавиатура оснащена низкопрофильными переключателями Kaihl и поддерживает как Bluetooth, так и проводное подключение, а также поддерживает операционные системы Windows, Mac OS, iOS и Android. Компактная клавиатура с 84 клавишами имеет 360-градусную RGB-подсветку и перезаряжаемый аккумулятор с зарядным кабелем USB-C, который при желании также можно подключить напрямую к компьютеру с помощью проводного соединения.

Механическая клавиатура, доступная в черном и белом цветах, имеет прекрасно обработанный алюминиевый корпус и оснащен чувствительными клавишами, подходящими как для профессионалов, так и для геймеров.

Комментарии и отзывы Mechaclix MX10
Идеи новогодних подарков с эргономичной периферией…
Идеи новогодних подарков с эргономичной перифериейПродолжать использовать проводные технологии в мире, где беспроводное подключение покорило всех без исклю…
Инновационная механическая клавиатура Epomaker Lite…
Инновационная механическая клавиатура Epomaker LiteEpomaker анонсирует Epomaker Lite, беспроводную механическую клавиатуру с укороченным форм-фактором, запа…
Deepcool анонсировала механическую игровую клавиатуру KG722 …
Deepcool анонсировала механическую игровую клавиатуру KG722 Deepcool анонсировала механическую игровую клавиатуру KG722 в компактном форм-факторе 65%. …
PowerColor совместно с Ducky Channel создали механическую кл…
PowerColor совместно с Ducky Channel создали механическую клPowerColor, ведущий инновационный производитель видеокарт с 1997 года, объявляет о новом сотрудничестве с…
Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65…
Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65Бренд Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65. …
Компактная беспроводная механическая клавиатура Hatsiu…
Компактная беспроводная механическая клавиатура HatsiuHatsiu - это новая беспроводная механическая клавиатура, оснащенная встроенной перезаряжаемой батареей, о…
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов…
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионаловPrism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиату…
GAMDIAS представляет белый комплект игровой периферии HERMES…
GAMDIAS представляет белый комплект игровой периферии HERMESGAMDIAS выпускает недорогие игровые периферийные устройства с 2014 года и обязательством бренда является …
Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями
Обзор SVEN KB-E5700H. Мембранная клавиатура с USB хабомОбзор SVEN KB-E5700H. Мембранная клавиатура с USB хабом
Обзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкойОбзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы
Обзор A4Tech Bloody B820R Dual Color. Игровая клавиатура с быстрыми и надежными переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820R Dual Color. Игровая клавиатура с быстрыми и надежными переключателями
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor