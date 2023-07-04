Представлена ультрафиолетовая лампа для очистки клавиатуры от вирусов

Компания Targus, ведущий производитель аксессуаров для ПК в США и Канаде, сегодня объявила о начале продаж своего фирменного решения для рабочего стола — это ультрафиолетовая лампа UV-C LED Disinfection Light с функцией обеззараживания поверхности, которая будет очищать от бактерий вашу клавиатуру, мышку и рабочий стол. В компании заявили, что это невероятно важное бесконтактное решение, которое на самом деле помогает снизить количество патогенных микроорганизмов на поверхностях устройств с помощью технологии ультрафиолетового света, который разрушает ДНК микроорганизмов. Лампа при этом разработана для размещения между клавиатурой и монитором на рабочем столе для автоматической дезинфекции поверхностей клавиатур, мышек и других предметов в зоне дезинфекции, уменьшая необходимость в ручном вмешательстве или чистке.

«Поддержание чистого рабочего пространства становится всё более важным после пандемии, поскольку пользователи со всего мира возвращаются к офисной и гибридной рабочей среде», — заявили в компании. Другое дело, что проверить эффективность работы без каких-либо серьёзных замеров невозможно — вы можете просто поверить производителю на слово, что эта лампа действительно выполняет поставленную задачу. С другой стороны, если мыть руки перед тем, как сесть за работу с компьютером, то вирусов и бактерий на поверхности периферии и так будет достаточно мало, хотя для дополнительной надёжности лампа всё же может сгодиться. Но про мыло забывать точно не стоит.
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