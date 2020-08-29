Представлена видеокарта AMD Radeon RX 5300

Компания AMD довольно неожиданно представила настольную видеокарту Radeon RX 5300, которая является несколько облегченной версией Radeon RX 5500 XT. Новинка характеризуется тем же GPU с 1408 потоковыми процессорами, но только с 3 ГБ памяти и 96 битной шиной. Частота ядра составляет 1645 МГц против 1845 МГц у старшей модели. Память работает на той же частоте 14 ГГц. Итоговая производительность составляет 4,63 против 5,2 TFLOPS, пропускная способность памяти 168 ГБ/с, а TDP – 100 Вт. По словам производителя, RX 5300 опережает в производительности модель GeForce GTX 1650. Также отметим поддержку интерфейса PCIe 4.0. Цена видеокарты пока не сообщается.