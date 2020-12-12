Представлена видеокарта ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением

ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением.

Медное основание охлаждает не только графический процессора, но и память. 240 мм радиатор с 600 мм трубками предназначены для установки в большие корпуса. Производитель рекомендует блок питания 850 Вт.

Печатная плата содержит в себе только премиальные компоненты, включая дроссели из высококачественного сплава, твердые полимерные конденсаторы и ряд сильноточных силовых каскадов.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT использует тройной 8-контактный разъем питания. Видеокарта оснащена адресуемой подсветкой. С помощью утилиты ASUS GPU Tweak II пользователь сможет разогнать видеокарту, отслеживать информацию о ней, управлять вентиляторами и многое другое.

Ожидается, что ценник на видеокарту ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT превысит 1000 долларов.