Представлена ​​видеокарта BIOSTAR Radeon RX 6600

После запуска своей видеокарты Radeon RX 6600 XT компания BIOSTAR на этой неделе объявила о выпуске новой видеокарты Radeon RX 6600. Видеокарта предлагает геймерам 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине, поддерживает 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity и поддержку технологии PCI Express 4.0 с высокой пропускной способностью. К сожалению, BIOSTAR пока не опубликовал никакой информации о ценах или доступности по всему миру.

Графическая карта BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 предлагает 28 вычислительных блоков с частотой игровой тактовой частоты 2044 МГц и тактовой частотой Boost до 2491 МГц, что обеспечивает невероятные игровые возможности 1080p без лишних усилий. Кроме того, поддержка DisplayPort 1.4 с DSC и HDMI 2.1 VRR обеспечивает четкое и яркое видео на выходе

Обладая множеством дополнительных расширенных функций, включая память AMD Smart Access, AMD Radeon Image Sharpening, технологию AMD Radeon Anti-Lag и многое другое, новая видеокарта предназначена для того, чтобы принести игровые возможности следующего поколения на рынок среднего уровня. Он также поддерживает AMD FidelityFX Super Resolution, решение пространственного масштабирования с открытым исходным кодом, предназначенное для увеличения частоты кадров в некоторых играх, обеспечивая при этом игровые возможности с высоким разрешением.
Комментарии и отзывы BIOSTAR Radeon RX 6600
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