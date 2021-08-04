Представлена видеокарта Colorful GeForce iGame Mini RTX 3060 в белом дизайне

Colorful представила свою видеокарту Mini-ITX форм-фактора - GeForce iGame Mini RTX 3060.

Карта выполнена полностью в белом дизайне, включая кожух, вентилятор и заднюю металлическую пластину. Длина видеокарты всего 182 мм, что делает видеокарту хорошим выбором для ITX систем или мини-ПК.

GeForce iGame Mini RTX 3060 оснащена белым вентилятором, который нагнетает воздух на радиатор с 4 тепловыми трубками толщиной 6 мм. На борту видеокарты 12 ГБ памяти GDDR6 с шиной 192 бит работающую на скорости 15 Гбит/с для пропускной способности 360 Гбит/с. Тактовая частоты модели составляет 1320 МГц, частота в разгоне 1777 МГц, с помощью переключателя One-click OC можно увеличить частоту до 1792 МГц. Кроме того, видеокарта имеет потенциал майнинга ETH, то есть ее можно использовать для добычи криптовалюты.

Colorful GeForce iGame Mini RTX 3060 оснащена одним 8-контактным разъемом питания GPU, ее TDP составляет 170 Вт. Видеоразъемы: три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

Доступность и стоимость видеокарты Colorful не раскрывает.
Комментарии и отзывы Colorful GeForce iGame Mini RTX 3060
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