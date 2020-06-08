Представлена видеокарта ELSA GeForce GT 730 2GB QD DDR5

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GT 730 2GB QD DDR5, которая ориентирована на создание универсальной многодисплейной системы. Новинка характеризуется интерфейсом PCI Express 2.0 x16, 2 ГБ памяти GDDR5 с 64-битной шиной, максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) в 25 Вт, однослотовым исполнением, четырьмя интерфейсами HDMI 1.4 с поддержкой вывода изображения в разрешении Full HD на четыре дисплея с частотой обновления 60 Гц или в разрешении 3840:2160 точек (4K) на две панели с частотой обновления 30 Гц. Размеры видеокарты равны 140:111:17,6 мм. Срок действия гарантии на изделие составляет 2 года.

Комментарии и отзывы ELSA GeForce GT 730 2GB QD DDR5
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