Представлена видеокарта ELSA GeForce GTX 1080 Ti 11GB ST

Компания ELSA представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti 11GB ST, которая появится в продаже по ориентировочной цене 990 долларов. Новинка построена на чипе NVIDIA GP102 с архитектурой Pascal, имеет 3584 потоковых процессора, 224 текстурных модуля и 88 блоков работы с растровыми операциями. Объём памяти GDDR5X с 352-битной шиной равен 11 ГБ. Базовая частота ядра чипа равна 1480 МГц, форсированная –1582 МГц, а память работает на частоте 11 000 МГц. Двухслотовая система охлаждения состоит центробежного вентилятора, радиатора и кожуха. Горячий воздух в такой конструкции выводится наружу. Из интерфейсов здесь предусмотрены порты DisplayPort 1.4, DVI-D и HDMI 2.0b. Размеры видеокарты равны 266:111:39 мм.