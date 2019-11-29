Представлена видеокарта ELSA GeForce GTX 1660 Super S.A.C

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1660 Super S.A.C, которая ориентирована на игровые системы среднего ценового сегмента. Новинка характеризуется чипом NVIDIA Turing с 1408 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, работающей на частоте 14 ГГц), базовой и форсированной частотами 1530 и 1785 МГц, системой охлаждения Silent Air Cooling с радиатором, тремя 6-мм медными тепловыми трубками и двумя вентиляторами, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним HDMI 2.0b и значением TDP в 125 Вт. Размеры адаптера равны 206:117:42 мм, в ПК-корпусе он занимает два слота расширения.