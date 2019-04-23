Представлена видеокарта ELSA GeForce RTX 2080 Ti ST

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт игровой моделью GeForce RTX 2080 Ti ST, которая появится в продаже уже в ближайшие дни. Новинка характеризуется графическим чипом NVIDIA TU102 поколения Turing с 4352 потоковыми процессорами, 11 ГБ памяти GDDR6 связанной с GPU 352-битной шиной, базовой частотой ядра 1350 МГц, повышенной – 1545 МГц, частотой памяти 14 ГГц, системой охлаждения с вентилятором Blower Fan, длиной 266 мм (карта займет два слота расширения в корпусе), тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.0b, а также портом USB Type-C. Производитель рекомендует использовать для работы блок питания мощностью минимум 650 Вт. Цена ELSA GeForce RTX 2080 Ti ST в США составит 1600 долларов.