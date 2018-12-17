Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102. Судя по изображениям, новинка получила кожух, массивный медный радиатор, медную испарительную камеру, контактирующую с GPU и кулер с двойным шарикоподшипником. Без заводского разгона здесь не обошлось – GPU работает на частоте 1650 МГц против стандартных 1545 МГц. Память GDDR6 объемом 11 ГБ функционирует на частоте 14 ГГц. Также отметим питание от двух восьмиштырьковых разъемов, три интерфейса DisplayPort 1.4, а также по одному HDMI 2.0b и USB-C (VirtualLink). Размеры новинки равны 398:230:85 мм. Цена видеокарты пока не сообщается.