Представлена видеокарта Gigabyte Neonpunk GeForce RTX 3060 AORUS ELITE

Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3060 AORUS ELITE Neonpunk.

Видеокарта выполнена в стиле неонпанк с футуристичной эстетикой и яркой подсветкой с различными световыми эффектами. RTX 3060 AORUS ELITE Neonpunk оснащена системой охлаждения WINDFORCE 3X с тремя вентиляторами.

Для питания новинка имеет один 8-контактный и один 6-контактный разъем. Есть двойной BIOS, видеовыходы: два разъема DisplayPort 1.4a и два порта HDMI 2.1. Тактовые частоты составляют 1867 МГц. Производитель рекомендует блок питания мощностью 650 Вт.

Когда выйдет видеокарта Neonpunk GeForce RTX 3060 AORUS ELITE Gigabyte не сообщает.
Комментарии и отзывы Gigabyte Neonpunk GeForce RTX 3060 AORUS ELITE
Обзоры:
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Новости:
Видеокарты от Palit GeForce серии RTX 3060 Dual и StormX появятся в продаже

Компания Palit объявила о старте продаж серии графических карт GeForce RTX 3060 Dual и StormX. Обе карты ...
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT

В конце прошлого года выходил тест ASUS TUF GAMI...
NVDIA представила плагин DLSS для Unreal Engine

Как уже известно, Unreal Engine поддерживает функции трассировки лучей, но для этого требуется высокая пр...
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001SЛучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобре...
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобреПредставленная в сентябре этого года кинокамера Canon Cinema EOS C70 получила одобрение Netflix. Это знач...
Смартфон Xiaomi Mi 11 показали на фото...
Смартфон Xiaomi Mi 11 показали на фотоОдин из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал живое фото смартфона Xiaomi Mi 11, который будет пре...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сетьЯпонский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
ZTE скоро выпустит смартфон с встроенной...
ZTE скоро выпустит смартфон с встроеннойВ сентябре 2020 года, компания ZTE выпустила смартфон Axon 20 5G, который стал первым в мире смартфоном с...
Caviar представила смартфон iPhone 12 Pr...
Caviar представила смартфон iPhone 12 PrМодернизированный смартфон iPhone 12 Pro от Caviar посвящен Стиву Джобсу и 10-летию смартфона iPhone 4. Н...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в прода...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в продаДовольно часто пользователи недовольны аксессуарами и их стоимостью для современных устройств, которые мо...
Lenovo представила профессиональный мони...
Lenovo представила профессиональный мониLenovo ThinkStation P40w-20 - это профессиональный монитор с Thunderbolt 4 и поддержкой технологии Intel ...
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $...
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $Компания ViewSonic пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью VA3456-MHDJ, которая станет до...
Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили се...
Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили сеКитайская компания Xiaomi работает над выпуском Xiaomi Mi 11 Pro. Предстоящий телефон Xiaomi с номером мо...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» с...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» сВыход «The Legends of Zelda: Breath of the Wild» на старте продаж Nintendo Switch породил не только восто...
Moshi представила USB-C концентратор Sym...
Moshi представила USB-C концентратор SymMoshi добавила в свой ассортимент новый портативный концентратор Symbus Mini. Новый хаб Symbus Mini спосо...
Объектив Leica APO-Summicron-SL 28 f/2 A...
Объектив Leica APO-Summicron-SL 28 f/2 AКомпания Leica пополнила ассортимент объективов моделью APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH, которая предназначе...
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor