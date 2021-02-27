Представлена видеокарта Gigabyte Neonpunk GeForce RTX 3060 AORUS ELITE

Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3060 AORUS ELITE Neonpunk.

Видеокарта выполнена в стиле неонпанк с футуристичной эстетикой и яркой подсветкой с различными световыми эффектами. RTX 3060 AORUS ELITE Neonpunk оснащена системой охлаждения WINDFORCE 3X с тремя вентиляторами.

Для питания новинка имеет один 8-контактный и один 6-контактный разъем. Есть двойной BIOS, видеовыходы: два разъема DisplayPort 1.4a и два порта HDMI 2.1. Тактовые частоты составляют 1867 МГц. Производитель рекомендует блок питания мощностью 650 Вт.

Когда выйдет видеокарта Neonpunk GeForce RTX 3060 AORUS ELITE Gigabyte не сообщает.