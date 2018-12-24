Представлена видеокарта KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF

Компания GALAX представила видеокарту KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame (HOF), которая построена на графическом чипе NVIDIA TU102 поколения Turing. Новинка характеризуется 4352 потоковыми процессорами, 11 ГБ памяти GDDR6 с 352-битной шиной, базовой частотой 1350 МГц, повышенной в 1545 МГц, 1635 МГц в турбо-режиме, частотой памяти 14 ГГц, системой охлаждения с алюминиевым радиатором, шестью медными тепловыми трубками и тремя 100-мм вентиляторами. Также отметим информационный дисплей с подсветкой, три разъёма DisplayPort, интерфейс HDMI, симметричный порт USB Type-C, а также усиливающую пластину. Ориентировочная цена KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame составляет 1900 евро.