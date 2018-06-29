Представлена видеокарта MSI GeForce GTX 1050 3GT LP

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1050 3GT LP, которая получила низкопрофильное исполнение. Новинка, основанная на чипе GP107-301, характеризуется 768 потоковыми процессорами3 ГБ памяти GDDR5 с 96-битной шиной, базовой частотой ядра – 1392 МГц, форсированной – 1518 МГц, частотой памяти 7008 МГц, энергопотреблением 75 Вт, системой охлаждения из двух вентиляторов, двухслотовым исполнением и высотой 69 мм, которая позволит разместить ускоритель в компактном корпусе. Из интерфейсов здесь предусмотрены DisplayPort, HDMI и DL-DVI-D. К сожалению, цена видеокарты пока не сообщается.