Представлена видеокарта Matrox D-Series

Многие пользователи думают, что на рынке есть видеокарты только от AMD и NVIDIA и их партнеров, тогда как на самом деле видеокарты производит большее количество компаний. К примеру, есть модель Matrox D-Series, которая создана специально для видеостен и многие про такой продукт вовсе не слышали. Однако во многих сферах данные видеокарты достаточно активно используются, так как это специальное оборудование для работы с видео на больших панелях, соединенных в одну цепочку. Обычные видеокарты для этого подходят слабо, так как для этой задачи нужен и софт, и различные дополнительные приложения, и возможность просто работать с несколькими мониторами одновременно. Такая видеокарта геймеру не нужна, но она тоже интересная.