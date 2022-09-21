Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090

Компания NVIDIA пополнила ассортимент видеокарт топовой моделью нового поколения GeForce RTX 4090 (архитектура Ada Lovelace), которая основана на графическом процессоре AD102-300 с 16 384 ядрами CUDA. Новинка, которая выполнена на основе 4-нм техпроцесса TSMC N4, также характеризуется частотой до 2520 МГц, теоретической производительностью операциях одинарной точности 82,6 Тфлопс (в 2,3 раза выше, чем у GeForce RTX 3090), 24 ГБ памяти GDDR6X с шиной 384 бит, частотой 21 ГГц и пропускной способностью на до 1 Тбайт/с и заявленным энергопотреблением 450 Вт. Видеокарта появится в продаже 12 октября по рекомендованной цене в 1600 долларов.