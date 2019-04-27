Представлена видеокарта Palit GeForce GTX 1650 StormX OC

Компания Palit Microsystems пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 StormX OC, которая ориентирована на компактные системы благодаря длине в 145 мм. Напомним, только что представленная GeForce GTX 1650 характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 896 ядрами CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 со 128-битной шиной и частотой 8000 МГц, базовой частотой ядра 1485 МГц и частотой в турбо-режиме 1665 МГц. Вариант от Palit отличается увеличенной до 1725 МГц максимальной частотой, в то время как базовая частота осталась без изменений. Также отметим систему охлаждения с одним вентилятором и два интерфейса: Dual-Link DVI-D и HDMI 2.0b. Цена видеокарты составляет 150 долларов.