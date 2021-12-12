Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 ГБ видеопамяти

Компания Palit представила видеокарту GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 ГБ видеопамяти. Она основана на архитектуре Turing GPU и совершенно новой платформе RTX, а это до 6 раз выше производительность по сравнению с видеокартами предыдущего поколения.

Palit GeForce RTX 2060 12 ГБ имеет классическую конструкцию с двумя вентиляторами, двумя 90-миллиметровыми интеллектуальными вентиляторами и оптимизированным тепловым решением для улучшения воздушного потока и эффективности рассеивания тепла. Модель предлагает низкую температуру, минимальный уровень шума и максимальную стабильность, чтобы геймеры могли наслаждаться высокой производительностью.

Видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC 12 оснащена полным набором игровых функций, таких как NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, трассировку лучей в реальном времени и многое другое. Видеокарта выполнена в черном минималистичном дизайне. Производитель рекомендует использовать блок питания 550 Вт, для подачи питания требуется один 8-контактный разъем. Видеовыходы включают один порт Dual-Link DVI-D, DisplaPort 1.4a и HDMI 2.0b.

Графический процессор содержит 2176 ядер CUDA. Тактовая частота составляет 1470 МГц, частота в бусте 1695 МГц при 192-битной шине. Длина видеокарты 235 мм.

Доступность и цена модели не раскрыты.