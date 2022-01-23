Представлена видеокарта Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT…

Графическая карта PULSE AMD Radeon RX 6500 XT использует мощную технологию охлаждения Dual-X в сочетании с интеллектуальным управлением вентилятором, что позволяет поддерживать низкую температуру и низкий уровень шума вентилятора. Новинка оснащена 1025 потоковыми процессорами. Видеокарта разогнана до максимальной частоты 2825 МГц. Видеовыходы включают HDMI и DisplayPort 1.4. На борту карты 4 ГБ видеопамяти GDDR6.
Двухслотовая конструкция видеокарты идеально подходит для компактных корпусов, ее длина всего 194 мм. Потребляемая мощность составляет 130 Вт. Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT уже поступила в продажу. Стоимость модели производитель не раскрывает.