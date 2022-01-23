Представлена видеокарта Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT

Компания Sapphire представила свою видеокарту PULSE AMD Radeon RX 6500 XT. Она обеспечивает комфортный игровой процесс в разрешении 1080p в любой современной игре, благодаря архитектуре AMD RDNA 2. Выполнена карта в фирменном дизайне PULSE с красными акцентами.

Графическая карта PULSE AMD Radeon RX 6500 XT использует мощную технологию охлаждения Dual-X в сочетании с интеллектуальным управлением вентилятором, что позволяет поддерживать низкую температуру и низкий уровень шума вентилятора. Новинка оснащена 1025 потоковыми процессорами. Видеокарта разогнана до максимальной частоты 2825 МГц. Видеовыходы включают HDMI и DisplayPort 1.4. На борту карты 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Двухслотовая конструкция видеокарты идеально подходит для компактных корпусов, ее длина всего 194 мм. Потребляемая мощность составляет 130 Вт. Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT уже поступила в продажу. Стоимость модели производитель не раскрывает.

Комментарии и отзывы Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
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