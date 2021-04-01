Представлена видеокарта с уникальным дизайном Yeston Radeon RX 6700 XT Six Weapons

Yeston известна своими видеокартами с уникальным дизайном в стиле аниме. Ранее, производитель представил версию Sakura Hitomi видеокарт серии Radeon RX 6800. Теперь представлен вариант Yeston Radeon RX 6700 XT Six Weapons.

Видеокарта имеет дизайн с двумя слотами и тремя вентиляторами. Кожух выполнен в черно-серебристом исполнении с фиолетовым оттенком. Боковая сторона карты имеет встроенную RGB-подсветку, а на задней металлической пластине изображен рисунок в стиле аниме.

Yeston Radeon RX 6700 XT Six Weapons оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной. Игровая частота достигает 2424 МГц, а частота в разгоне составляет 2581 МГц. Карта питается от 8 + 6-контактного разъема PCIe. Рекомендуемый блок питания 750 Вт.

Ориентировочная цена на видеокарту Yeston Radeon RX 6700 XT Six Weapons составляет около 600 долларов.