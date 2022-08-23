Представлены 144-Гц 4K-телевизоры TCL T7G

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T7G, в которую вошли модели с диагональю дисплеев 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), яркостью 1000 кд/м2, кадровой частотой 144 Гц, технологией снижения задержки ALLM, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, воспроизведением 1,07 млрд цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos и IMAX Enhanced, Hi-Fi аудиосистемой с пятью динамиками на 60 Вт, средствами Intelligent Sound Field для формирования пространственного звука, 4-ядерную платформу, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, тремя разъемами HDMI 2.1, двумя интерфейсами USB, гнездом для сетевого Ethernet-кабеля и предустановленной ОС Android TV. Цена на телевизоры составляет от 530 до 1315 в зависимости от модели.