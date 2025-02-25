Представлены 144-Гц телевизоры Philips 7600 Series

Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров линейкой Philips 7600 Series, в которую вошли модели с диагональю 43 и 50 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек, частотой обновления 144 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10, поддержкой синхронизации AMD FreeSync Premium, временем отклика 1 мс с ALLM, предустановленной операционной системой Google TV, четырьмя интерфейсами HDMI, двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0, оптическим (TOSLINK) цифровым аудиовыходом, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Цены и дата начала продаж телевизоров пока не раскрываются.