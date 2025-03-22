Представлены 144-Гц телевизоры TCL C7K Premium QD-MiniLED TV

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7K Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65, 75, 85, 98 и 115 дюймов. Новинки характеризуются матрицами CrystGlow HVA (HVA в меньшей модели) с разрешением 4K, до 2880 зон затемнения, пиковой яркостью HDR до 3000 нит, контрастностью до 7000:1, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced, процессором AiPQ Pro, сертификацией TÜV, свидетельствующей о низком уровне синего света, 120-Вт акустической системой Onkyo формата 4.2.2 и поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X в 115-дюймовой модели, аудиосистемой Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos и функцией Beosonic во всех остальных моделях кроме младшей, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и предустановленной операционной системой Google TV. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.