Представлены 3D-карты ASUS GeForce RTX 3070 LHR

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделями GeForce RTX 3070 LHR, которые могут похвастаться аппаратным ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum.

Речь идет об адаптерах GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC, которые характеризуются заводским разгоном. Также представлены версии и без разгона. GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2 имеет частоту ядра в турбо-режиме в 1800 МГц и систему охлаждения с двумя кулерами. Модель GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC характеризуется частотой до 1845 МГц и системой охлаждения с двумя вентиляторами и многоцветной подсветкой. Наконец, вариант GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC имеет максимальную частоту 1845 МГц и три кулера в системе охлаждения. Напомним, что все модели основаны на чипе GA104-302. Также отметим частоту ядра 1500 МГц, 5888 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной 256 бит.