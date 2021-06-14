Представлены 3D-карты ASUS GeForce RTX 3070 LHR

Речь идет об адаптерах GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC, которые характеризуются заводским разгоном. Также представлены версии и без разгона. GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2 имеет частоту ядра в турбо-режиме в 1800 МГц и систему охлаждения с двумя кулерами. Модель GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC характеризуется частотой до 1845 МГц и системой охлаждения с двумя вентиляторами и многоцветной подсветкой. Наконец, вариант GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC имеет максимальную частоту 1845 МГц и три кулера в системе охлаждения. Напомним, что все модели основаны на чипе GA104-302. Также отметим частоту ядра 1500 МГц, 5888 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной 256 бит.