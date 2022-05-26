Представлены 4K-телевизоры Sony Bravia X80K

Sony представила линейку недорогих телевизоров Sony Bravia X80K, работающих под управлением Google TV на базе Android 10. В линейке представлены модели с экранами 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. В настоящее время в Индии доступна только 55-дюймовая модель по цене около 93 112 рупий (1200 долларов).

Телевизоры Sony Bravia X80K поддерживают разрешение 4K Ultra HD, расширенный динамический диапазон Dolby Vision, включая HLG и Dolby Vision, и оснащены собственным процессором обработки изображений Sony X1 4K HDR. Телевизор оснащен ЖК-панелью, поддерживающей прямую светодиодную подсветку. Частота обновления изображения составляет 60 Гц.

Телевизоры Sony Bravia X80K получили динамики мощностью 20 Вт и разъемы HDMI 2.1. Телевизор поставляется с поддержкой Alexa и Google Assistant. Они имеют встроенный Chromecast и поддерживает Apple AirPay. Есть встроенный датчик освещенности, который оптимизирует яркость в зависимости от условий в помещении.

В телевизорах используется технология Triluminous Pro для настройки цветов. Технология Ambient Optimization улучшает визуальные эффекты и звук в соответствии с атмосферой помещения. Серия Bravia X80K поставляется с 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Есть Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi. Модели имеют автоматический режим с низкой задержкой и HDMI 2.1 с eARC.

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