Представлены 65-дюймовые дисплеи NEC C651Q и V654Q

Компания NEC Display Solutions of America пополнила ассортимент дисплеев моделями C651Q и V654Q, которые могут похвастаться 65-дюймовыми VA-панелями с разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей). Дисплей C651Q характеризуется максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью – 4000:1, временем отклика – 8 мс, углами обзора – 178°, тремя интерфейсами HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.2, DisplayPort, сетевым портом, RS-232C и поддержкой ИК-пульта. Цена монитора равна 2569 долларам. Модель V654Q отличается максимальной яркостью 500 кд/м2 и ценой в 2949 долларов. В первую очередь новинки ориентированы на использование в качестве презентационных экранов или цифровых вывесок.