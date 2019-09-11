Представлены Apple Watch Series 5 с постоянно включенным дисплеем

Apple только что выпустила последнюю итерацию самых популярных часов в мире. Серия 5 сохраняет все, что делало ее предшественника столь желанной, включая датчик ЭКГ, и в то же время приносит несколько новых собственных функций.

Благодаря первому в отрасли дисплею LTPO Retina и нескольким дополнениям, таким как новый датчик внешней освещенности, микросхемы и необычное управление питанием, часы Apple Watch наконец-то имеют достаточно мощности для работы в режиме «всегда включен». Он даже управляет частотой обновления в соответствии с тем, что при циклах обновления дисплея не расходуется лишняя батарея. Метрики тренировок также получают режим «всегда включен», то есть они могут оставаться видимыми на циферблате, даже когда он находится в состоянии пониженного энергопотребления.

Новый чип позиционирования может предоставлять информацию о курсе, а также широту, долготу и текущую высоту. Apple использует его для работы с новым приложением Watch Maps. Есть также осложнение компаса для вашего циферблата. Кроме того, компас будет открыт для сторонних приложений.

Несмотря на то, что Series 5 в основном сохранил свой дизайн от оригинальных Apple Watch, система сопоставления позволяет подобрать любой корпус к любому ремешку, который вы пожелаете. Новинка получила новый вариант материала для корпуса - титан. Также есть варианты из нержавеющей стали и ​​из 100% переработанного алюминия серии 7000. Цены начинаются от $ 399.