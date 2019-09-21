Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EarDrops, ELARI SmartHome и URBANA

2019-09-21, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - ELARI KidPhone 3G; [103]
Отечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoPods конкурируют в России с AirPods, детские смарт-часы линеек Fixitime и KidPhone помогают тысячам родителей заботиться о своих детях, а антисмартфоны взыскали популярность у многих любителей кнопочных телефонов. В ходе пресс-конференции были представлены миниатюрные TWS-наушники EarDrops, амбассадором которых стал рэпер Jah Khalib, улучшенная версия умных часов KidPhone 3G, система «умный дом», а также совместный с итальянцами проект ELARI URBANA, который призван сделать «умными» целые города.

«Модными гаджетами сегодня никого не удивишь — «умные» устройства стоят на страже нашей красоты, здоровья и комфорта каждый день», - считает основатель компании Йозеф Закс. – Мы создаем свои новинки с душой и любовью, стремясь помочь людям сделать жизнь умнее и счастливее, и за каждым новым релизом ELARI стоит глубокая философия бренда: сделано для счастья, сделано для вас».

ELARI KidPhone 3G

Особенностью детских смарт-часов ELARI KidPhone 3G является интегрированный в них голосовой помощник Алиса от Яндекса, причем оболочка часов дает детям возможность общаться с Алисой без необходимости разучивать голосовые команды, просто выбирая интересующие темы на дисплее. Родители могут удаленно регулировать работу часов со своих смартфонов с помощью приложения ELARI SafeFamily для iOS и Android. Они смогут приобретать и добавлять новый развлекательный и развивающий контент на часы из «магазина» в управляющем приложении. Купленный аудиоконтент будет доступен и через беспроводную колонку c Алисой ELARI SmartBeat. Особенности KidPhone 3G:
  • Обновленный интерфейс часов с возможностью доступа к ключевым функциям (звонки, телефонная книга, Алиса) с главного экрана.
  • Возможность запускать различные образовательные и игровые навыки Алисы с иконок на экране, открывая для себя новое: голосовые игры, сказки, справочную информацию, ответы на вопросы и многое другое.
  • Качественный GPS/LBS/Wi-Fi-трекинг с геозонами — часы сообщают родителям точную информацию о местоположении ребенка.
  • Поддержка входящих и исходящих голосовых вызовов и видеозвонков.
  • SOS-кнопка для быстрого информирования родителей об экстренной ситуации.

ELARI EarDrops

TWS-наушники ELARI EarDrops обладают отличным (для бюджетных модели и размера) качеством звука: при весе 3,9 г и цене 3 990 рублей они обеспечивают чистый звук во всем диапазоне. Одним из первых оценил качества этих наушников популярный рэпер Бахтияр Мамедов (Jah Khalib), после чего согласился стать лицом продукта. «В большинстве наушников много саба, и ты слышишь один бас, который перекрывает все остальные частоты.

В ELARI EarDrops все раздельно: есть низ, есть середина, есть верха. Для меня это очень важно», — заявил музыкант.

Преимущества ELARI EarDrops:
  • Автономность 4 часа или 20 часов с учета аккумулятора в чехле, что на 25% больше большинства аналогов, а после 20 минут в футляре ELARI EarDrops будут работать целый час.
  • За счет эргономичного дизайна и софт-тач покрытия, наушники хорошо фиксируются в ухе и подходят для длительного ношения.
  • Зарядный кейс примерно на треть меньше, чем у аналогов. В нем используются сильные магниты, благодаря которым он не раскрывается даже от удара, а наушники плавно встают на зарядку.
  • ELARI EarDrops спариваются автоматически и поддерживают беспроводной протокол Bluetooth 5.0, что обеспечивает отсутствие прерываний и запинок.

ELARI SmartHome и URBANA

Система «умный дом» от ELARI базируется на колонке SmartBeat с Алисой, с помощью которой можно управлять электроприборами в доме голосом. Фирменное же приложение ELARI SmartHome позволяет задавать различные алгоритмы. Например, открылась дверь — пришло уведомление на телефон — включился свет и чайник. В линейке ELARI можно также найти «умные» розетки, лампы, универсальный ИК-пульт, различные датчики, робот-пылесос ELARI SmartBot и многие другие устройства.

Совместно с итальянской компанией Urbana Smart Solutions, бренд ELARI запустил проект ELARI URBANA, главная цель которого — масштабная автоматизация в городах и на предприятиях, призванная снизить энергозатраты и повысить эффективность и безопасность городской и индустриальной инфраструктуры. Система будет включать контроллеры, шлюзы, датчики, камеры и многое другое.

««Умные города» — перспективное направление. Мы решили объединить усилия для реализации проектов в России и соседних странах. Это решение станет логичным продолжением нашей концепции «умного дома», расширив ее масштаб. Ведь, по сути, города и предприятия — это тоже дома для множества людей. Автоматизация и экономия ресурсов помогут сделать счастливее и экологичнее жизнь миллионов», — уверен руководитель проекта Михаил Прохорихин.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы ELARI KidPhone 3G
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