Представлены Hi-Res Audio наушники Edifier LolliClip

Компания Edifier объявила о выпуске беспроводных наушников LolliClip, которые относятся к моделям открытого типа. Новинка характеризуется конструкцией клипсы, многоизгибным заушным креплением, 13-мм драйверами с композитной диафрагмой с титановым покрытием, поддержкой кодека LDAC с частотой дискретизации 96 кГц, поддержкой функции отслеживания положения головы 360° Spatial Audio, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптивной системой активного шумоподавления, возможностью измерения ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, автономностью до часов или до 30 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 3 часа работы) и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP56. Цена наушников составляет 130 долларов.

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