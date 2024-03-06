Представлены Mini LED-телевизоры TCL Q9K

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TCL Q9K, в которую вошли модели с диагональю экрана 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 720, 1008 и 1248 зонами подсветки в младших моделях соответственно, 1536 зонами в 85- и 98-дюймовых моделях, отображением 1 миллиарда цветовых оттенков, яркостью HDR 1200 нит, XDR 2400 нит, точностью цветопередачи ΔE <0,99, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, однокристальной системой Lingyao M2, дополнительным чипом для улучшения качества картинки TXR Mini LED, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 90-Вт акустической системой формата 2.1.2, адаптером Wi-Fi 6 и портами HDMI 2.1. Телевизоры оценены в Китае в 585, 765, 970, 1250 и 2500 долларов соответственно.

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