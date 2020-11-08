Представлены NUC-корпуса Akasa Turing QX и Turing QLX

Компания Akasa пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Turing QX и Turing QLX, которые предназначены для создания настольных систем формата NUC (Next Unit of Computing) с пассивной системой охлаждения. Модель Turing QX характеризуется размерами 95:210:220 мм и возможностью установить платформы Intel Quartz Canyon (чипы Xeon и Core i7 vPro) и Ghost Canyon (процессоры Core i9, Core i7 и Core i5). Версия Turing QLX имеет габариты 150:212:220 мм и поддерживает установку видеокарты с пассивной СО. Обе новинки выполнены из металла и могут похвастаться ребристой стенкой для отвода тепла. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

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