Представлены ПК-корпуса Cougar MX410

Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделями MX410, MX410-T и MX410 Mesh, которые отличаются дизайном. Первые две модели получили акриловую переднюю панель с двумя светодиодными RGB-полосами, а третья сетчатую лицевую секцию. MX410 оснастили прозрачной акриловой боковой стенкой и 120-мм кулером без подсветки, а MX410-T – боковой панелью из закалённого стекла и 120-мм вентилятором с RGB-подсветкой.

Новинки, которые подходят для создания системы с материнской платой Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, характеризуются поддержкой семи карт расширения, двух 3,5-дюймовых и трёх 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 300 мм, блока питания длиной до 160 мм, пяти 120-мм вентиляторов, блока питания высотой до 165 мм, жидкостной системы охлаждения с 240-мм радиаторами спереди и сверху, а также 120-мм сзади. Цена и дата начала продаж корпусов будут объявлены позже.