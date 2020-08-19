Представлены ПК-корпуса MSI MPG Sekira 100

Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями MPG Sekira 100P и 100R, которые ориентированы на создание игровых систем. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера до E-ATX, видеокарт длиной до 340 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, блока питания длиной до 250 мм, двух 3,5 и двух 2,5-дюймовых накопителей, двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и двух накопителей типоразмера жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм. Также отметим четыре 120-мм комплектных вентилятора с подсветкой в модели Sekira 100R, стеклянную боковую панель и разный дизайн передней панели.