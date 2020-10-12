Представлены ПК-корпуса Razer Tomahawk ATX и Mini-ITX

Компания Razer пополнила ассортимент корпусов моделями Tomahawk ATX и Tomahawk Mini-ITX, которые ориентированы на создание игровых систем. Корпус Tomahawk ATX характеризуется форматом Mid-Tower, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 384 мм, процессорного охладителя высотой до 176 мм, трех 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, размерами 494,6:235,4:475 мм и массой 13,5 кг.

Модель Tomahawk Mini-ITX характеризуется тремя слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX, видеокарт длиной до 320 мм, трёх 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 165 мм, СЖО с радиатором до 240 мм, габаритами 321,5:206,2:367,2 мм и массой 5,8 кг. Обе модели могут похвастаться боковой панелью из закаленного стекла, многоцветной RGB-подсветкой Razer Chroma Underglow, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB3.2 Gen1 Type-A и разъёмом USB3.2 Gen2 Type-C. Цена корпусов составляет 200 и 180 долларов соответственно.