Представлены ПК-корпуса Zalman S4 Plus и S5

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделями S4 Plus и S5 типоразмера Mid Tower, которые ориентированы на создание игровой системы. Первая модель характеризуется прозрачной акриловой боковой стенкой, местом для двух 3,5-дюймовых и одного 2,5-дюймового накопителя, видеокарты длиной до 315 мм, трех 120 мм вентиляторов спереди, двух 120-мм сверху и двух 120-мм снизу и одного 120-мм сзади, жидкостной системы охлаждения с 240-мм и 120мм радиторами, процессорного кулера высотой до 160 мм.

Модель S5 получила панель из закалённого стекла, место для двух 3,5/2,5-дюймовых и еще четырех 2,5-дюймовых устройств для хранения информации, видеокарты длиной до 340 мм, восьми 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения до 240 мм, процессорного кулера высотой до 163 мм. Обе платы также поддерживают системные платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также имеют семь слотов для карт расширения.