Представлены Palit GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro

Palit Microsystems Ltd представляет новые модели видеокарт GeForce RTX SUPER, основанные на архитектуре NVIDIA Turing - GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro.

Видеокарты Palit GeForce RTX SUPER предоставляют превосходные игровые возможности для персональных компьютеров. Новые видеокарты серии GeForce RTX SUPER имеют все необходимое для комфортного игрового процесса. Они основаны на архитектуре Turing и имеют больше ядер и более высокие тактовые частоты. Это обеспечивает до 25% более высокую производительность, чем у оригинальной серии RTX 20, и до 6 раз выше производительность, чем у графических процессоров предыдущего 10-го поколения.

Разработанная Palit новая конструкция системы охлаждения GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce и RTX 2070 SUPER продолжает успех популярных продуктов серий GameRock и JetStream. Видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами, обеспечивающей эффективное охлаждение и высокую производительность в игровых приложениях.

GeForce RTX 2080 SUPER GP OC – 53000 руб.

GeForce RTX 2080 SUPER GP – 52000 руб.

GeForce RTX 2070 SUPER GP Premium – 38500 руб.

GeForce RTX 2070 SUPER GP OC – 37500 руб.

Компания Palit начнет продажи четырех моделей линейки продуктов GeForce® RTX SUPER ™ серии GamingPro в конце январе 2020 года по следующим рекомендованным розничным ценам:Серия Palit GeForce RTX 2080 SUPER GamingProСерия Palit GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro