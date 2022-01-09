Представлены QHD-мониторы Lenovo ThinkVision P27h-30 и P27q-30

Компания Lenovo представила офисные мониторы ThinkVision P27h-30 и ThinkVision P27q-30, которые получили 27-дюймовые IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (QHD). Новинки также характеризуются соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 3 000 000:1, 99% охватом цветовых палитр sRGB и BT.709, а также 95% – DCI-P3.

ThinkVision P27q-30 получил разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, концентратор на четыре порта USB-A 3.2 Gen2 и 3,5-мм разъем для наушников. Модель ThinkVision P27h-30 оснащается портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB-C 3.2, сетевым портом Ethernet, четырьмя интерфейсами USB-A и 3,5-мм гнездом. Мониторы станут доступны для покупки в июле по цене в 500 и 600 долларов соответственно.