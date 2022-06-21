Представлены бесшумные переключатели CHERRY MX Ultra Low Profile

Cherry представила новые тактильные переключатели MX Ultra Low Profile. Механические переключатели MX Ultra Low Profile Tactile имеют высоту всего 3,5 мма и, в отличие от обычного переключателя ULP 2021 года, не издают слышимого щелчка.

MX Ultra Low Profile имеют ход всего 1,8 миллиметра. В отличие от линейного переключателя, пользователь чувствует момент фактического нажатия клавиши.

В настоящее время Cherry предлагает три размера переключателей. Серия Ultra Low Profile является преемником MX Low Profile 2018 года с высотой 11,9 мм. Стандартные переключатели MX имеют высоту 18,5 мм. Компания Cherry стремится создавать бесшумные и производительные клавиатуры, благодаря новым переключателям. Тактильные переключатели MX Ultra Low Profile появятся в уже анонсированном ноутбуке MSI Titan GT77, а также в игровом ноутбуке премиум-класса Corsair Voyager a1600.

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