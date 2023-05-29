Представлены беспроводные клавиатуры ОКЛИК 860S и 865S

Сегодня бренд ОКЛИК официально представил сразу две беспроводные клавиатуры 860S и 865S, которые идеально подойдут для работы в домашних условиях, в офисе или даже в поездках. Стоит сразу отметить, что у этих моделей классическая и очень удобная раскладка клавиш (всего их 114), а сами кейкапы имеют достаточно низкий профиль на уровне ноутбучных клавиш, так что печатать на них одно удовольствие, плюс гаджет не издаёт лишнего шума и не будет раздражать тех, кто работает с вами в одном пространстве, например. Впрочем, только лишь на дизайне корпуса производитель не остановился, потому что клавиатуры ещё и достаточно продвинуты в техническом плане, что, конечно, тоже не может не радовать. Например, гаджеты могут подключаться к источнику сразу двумя способами — по радиоканалу частотой 2,4 ГГц и по Bluetooth.

За счёт этого пользователь получает крайне универсальное решение, потому что клавиатура может работать как с компьютером, так и с ноутбуком, планшетом и даже смартфоном. Более того, в корпусе клавиатуры даже предусмотрена небольшая ниша, позволяющая удобно установить смартфон или планшет прямо перед глазами без дополнительных подставок и прочих аксессуаров. Кроме того, производитель оснастил свои клавиатуры внушительным набором функционально-мультимедийных клавиш, которые позволяют управлять проигрыванием треков, например, в очень простой форме. И, конечно, преимущество новинок в том, что они достаточно доступные в своём сегменте.
GMNG представила механическую клавиатуру 985GK…
Довольно часто в последнее время можно услышать от пользователей жалобы на то, что крупные компании, прои…
Представлены беспроводные клавиатуры ОКЛИК 860S и 865S…
Сегодня бренд ОКЛИК официально представил сразу две беспроводные клавиатуры 860S и 865S, которые идеально…
Обзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными пе…
Клавиатуры в типоразмере TKL популярны у геймеров. Они экономят место на рабочем столе и при этом обеспеч…
Обзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатураОбзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатура
Обзор Genius Scorpion K11 Pro. Мембранная клавиатура с макросамиОбзор Genius Scorpion K11 Pro. Мембранная клавиатура с макросами
Тесты клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C для Mac, iPad и WindowsТесты клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C для Mac, iPad и Windows
Обзор Rombica Air Touch RGB. Пульт ДУ для Smart TV с клавиатурой и тачпадомОбзор Rombica Air Touch RGB. Пульт ДУ для Smart TV с клавиатурой и тачпадом
Обзор Razer Pro Type Ultra. Премиальная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type Ultra. Премиальная механическая клавиатура для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor