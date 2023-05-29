Представлены беспроводные клавиатуры ОКЛИК 860S и 865S

Сегодня бренд ОКЛИК официально представил сразу две беспроводные клавиатуры 860S и 865S, которые идеально подойдут для работы в домашних условиях, в офисе или даже в поездках. Стоит сразу отметить, что у этих моделей классическая и очень удобная раскладка клавиш (всего их 114), а сами кейкапы имеют достаточно низкий профиль на уровне ноутбучных клавиш, так что печатать на них одно удовольствие, плюс гаджет не издаёт лишнего шума и не будет раздражать тех, кто работает с вами в одном пространстве, например. Впрочем, только лишь на дизайне корпуса производитель не остановился, потому что клавиатуры ещё и достаточно продвинуты в техническом плане, что, конечно, тоже не может не радовать. Например, гаджеты могут подключаться к источнику сразу двумя способами — по радиоканалу частотой 2,4 ГГц и по Bluetooth.

За счёт этого пользователь получает крайне универсальное решение, потому что клавиатура может работать как с компьютером, так и с ноутбуком, планшетом и даже смартфоном. Более того, в корпусе клавиатуры даже предусмотрена небольшая ниша, позволяющая удобно установить смартфон или планшет прямо перед глазами без дополнительных подставок и прочих аксессуаров. Кроме того, производитель оснастил свои клавиатуры внушительным набором функционально-мультимедийных клавиш, которые позволяют управлять проигрыванием треков, например, в очень простой форме. И, конечно, преимущество новинок в том, что они достаточно доступные в своём сегменте.