Представлены беспроводные наушники AKG N400

Компания AKG, принадлежащая Harman (принадлежит Samsung), представила беспроводные наушники N400. Новинку уже поспешили прозвать «правильной» версией Samsung Galaxy Buds+. Итак, AKG N400 характеризуются динамическими излучателями диаметром 8,2 мм, защитой от воды по стандарту IPx7, автономностью 6 часов, регулировкой функции шумоподавления через фирменное приложение, поддержкой голосовых ассистентов Bixby, Siri и Google Assistant, поддержкой беспроводной и быстрой зарядки. Цена AKG N400 в Южной Корее составляет 190 долларов. Samsung Galaxy Buds+, напомним, продаются за 150 долларов.