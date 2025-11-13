Представлены беспроводные наушники Anker Soundcore P31i

Компания Anker пополнила ассортимент среднебюджетных беспроводных наушников моделью Soundcore P31i, которая основана на 11-мм динамиках с титановым покрытием. Новинка также характеризуется шестью встроенными микрофонами, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LDAC, системой адаптивного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 52 дБ, что в три раза лучше, чем в прошлом поколении P30i, функцией ИИ для перевода в реальном времени на 100 языков, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, функциями Multipoint Connection и Google Fast Pair, временем автономной работы до 10 часов без шумоподавления и до 8 часов с ANC, до 50 часов работы с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3,5 часа работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, а также чёрной, белой, голубой и розовой расцветками. Цена наушников составляет 50 долларов.

