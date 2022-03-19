Представлены беспроводные наушники Boat Airdopes 411 ANC TWS

BoAt выпустила новые беспроводные наушники Boat Airdopes 411 ANC TWS. Наушники доступны в трех цветах: Black Strom, Blue Thunder и Grey Hurricane.

Изюминкой беспроводных наушников является то, что они оснащены активным шумоподавлением (ANC) до 25 дБ и функцией окружающего режима, которая позволит пользователю быть в курсе своего окружения. Airdopes 411 ANC также оснащен системой с двумя микрофонами, по одному на каждом наушнике для звонков, и технологией ENx для плавного звонка с чистым звуком. Они поставляются с Bluetooth 5.2 для беспроводного соединения и радиусом действия беспроводной связи до 10 метров.

Наушники оснащены 10-мм драйверами, которые обеспечивают захватывающий звук. Что касается элементов управления, Airdopes 411 ANC имеет сенсорное управление и управление жестами. Что касается времени автономной работы, Airdopes 411 ANC обеспечивает до 17,5 часов автономной работы без подзарядки. При включенном активном шумоподавлении (ANC) наушники обеспечивают 4,5 часа воспроизведения и до 5,5 часов при выключенном ANC. Чехол увеличит общее время воспроизведения до 17,5 часов. Быстрая 10-минутная зарядка дает 1 час воспроизведения. Также есть порт Type-C для зарядки. Дополнительные функции включают функцию Instant Wake n Pair (IWP) для беспрепятственного подключения вашего устройства к наушникам.