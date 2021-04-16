Представлены беспроводные наушники ENACFIRE G10 True Wireless

Новый бренд в индустрии аудиоаксессуаров ENACFIRE представил беспроводные наушники G10 True Wireless.

Производитель сообщает, что наушники разработаны для игр и музыки. Наушники оснащены трехслойными композитными диафрагмами, это обеспечивает объемный звук. Кроме того, G10 True Wireless выдает глубокие басы и чистый звук. ENACFIRE G10 True Wireless имеет защиту от влаги и пыли (IPX8).

ENACFIRE G10 True Wireless поддерживает Bluetooth 5.0 с радиусом действия до 10 метров. Компактные размеры наушников не создают дискомфорт при ношении. G10 True Wireless предлагает до 6 часов прослушивания музыки от полного заряда, а с помощью зарядного футляра автономность достигает 36 часов. Сенсорное управление командами осуществляется просто и точно.

Стоимость наушников ENACFIRE G10 True Wireless составляет 26,99 долларов.
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